Krankheiten : Abwehrkräfte aus der Übung

Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Hat da jemand Corona? Eher nicht. Vermutlich ist es eine normale Erkältung. Diese breiten sich bei Kindern gerade sehr aus. Das hat aber auch mit Corona zu tun.

Erst läuft die Nase bei einem Kind in der Klasse. Ein paar Tage später schniefen und husten schon mehrere Kinder. So etwas passiert normalerweise ständig. Denn viele Krankheitserreger verbreiten sich in winzigen Tröpfchen über die Luft. Hustet zum Beispiel jemand, können sich andere so anstecken. Das Coronavirus ist so ein Krankheitserreger, der sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.