Fußball : Ab ins Viertelfinale!

Sie sind eine Runde weiter und stehen im Viertelfinale! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg besiegten am Donnerstagabend die Spielerinnen vom FC Chelsea mit 4:0. Der FC Chelsea ist ein Verein aus England.

Das Turnier, um das es geht, ist die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). In diesem Wettbewerb spielen die besten Teams in Europa gegeneinander. Es gibt einen Wettbewerb für die Frauen und einen für die Männer. Mit ihrem Sieg kletterten die Fußballerinnen aus Deutschland auf den ersten Platz in ihrer Gruppe. «Ich bin wahnsinnig stolz und g...

