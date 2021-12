Adventskalender für Kinder : 17. Dezember: Hör-Abenteuer zu gewinnen

Malte und Mezzo erleben musikalische Abenteuer - und erzählen Kindern gern davon. Dabei kannst du ganz nebenbei etwas über klassische Musik lernen. Und das macht auch noch Spaß.

von Ina Reinhart

17. Dezember 2021, 00:00 Uhr

Flensburg | Bei Malte und Mezzo geht es in der Weihnachtsbäckerei gar nicht harmonisch zu. Malte und sein tierischer Freund zerstreiten sich, weil Mezzo lieber Teig naschen will, als die Kekse in den Ofen zu schieben.

Als Mezzo sich beleidigt verzieht, landet er auf geheimnisvolle Weise im Weihnachtsdorf.

Hier hörst du, wie sich Mezzo plötzlich in einer ganz anderen Welt wiederfindet:

Da werden erstmal Weihnachtslieder gesungen. Bis der Weihnachtsmann per Textnachricht nachfragt, wo seine drei Weihnachtsschlitten brauchen. Und in der Wunschzettelbearbeitungsbehörde ist auch jede Menge zu tun. Es geht drunter und drüber. Doch, wie Mezzo immer sagt: Mit Musik geht alles besser.

Hier hörst du, wie Malte Arkona & Friends „Das schönste Weihnachten” spielen:

Und so wird Weihnachten doch noch stimmungsvoll.

Der Moderator Malte Arkona, den ihr vielleicht vom Tigerenten Club oder der Besten Klasse Deutschlands kennt, mag klassische Musik. Und mit dem Fantasietier Mezzo und weiteren Freunden - zum Beispiel „Checker Tobi” Tobias Krell - findet er immer wieder Wege, diese Musik Kindern zu präsentieren.

Edel Kultur

Die CD „Der Weihnachtstraum” verkürzt das Warten aufs Fest und kann auch bei der Bescherung nebenbei laufen. Wenn Weihnachten vorbei ist, macht der „Der Feuervogel” mit Musik von Igor Strawinsky vielleicht mehr Spaß. Das ist die Geschichte von Prinz Iwan, der sich auf die Suche nach der großen Liebe macht - in einer Welt voller Monster, Zauberer und Dämonen.

Hier hörst du, wie Iwan im Zaubergarten von Kastschei magische Musik entdeckt:

Wenn du gern auf musikalische Entdeckungsreise gehst, dann mach mit bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen dreimal die beiden Malte & Mezzo CDs „Der Weihnachtsmann” und „Der Feuervogel”.

Die Gewinnspielfrage lautet: Wo landet Mezzo, nachdem er sich mit Malte beim Keksbacken verkracht hat?

Sende die Antwort bis zum Einsendeschluss am Sonntag, 19. Dezember, 24 Uhr an kiwi@shz.de.

Die Gewinner veröffentlichen wir im Anschluss hier in diesem Artikel.