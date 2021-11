Fußball : 100 Mal bei den Champions

Das ist selbst unter den Profis des FC Bayern eine Ausnahme. Der Stürmer Robert Lewandowski könnte am Dienstag zum 100. Mal in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) auf dem Platz stehen. In dem Wettbewerb treten nur die besten Vereine Europas an. Also schaffen es dorthin auch nur die besten Fußballer.

100 Spiele sind daher etwas Besonderes! Aus der heutigen Bayern-Mannschaft haben das nur Thomas Müller und Manuel Neuer geschafft. Thomas Müller hat 127 Spiele in dem Turnier hinter sich, Manuel Neuer 122. Und wer hat wohl die meisten Einsätze in der Champions League überhaupt? Klar, auf Platz eins steht Cristiano Ronaldo mit 179 Spielen. Auch bei den...

