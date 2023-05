Für den nächsten Tag stand aber schon eine Geografie-Prüfung in der Schule an. Nach der Preisverleihung wollte Levy Rico Arcos deshalb nicht mehr lang auf der Party bleiben. „Ich muss noch lernen, morgen um acht Uhr in die Schule und schreibe dann mittags die Klausur“, sagte er.



Trotzdem war Levy Rico Arcos vor der Prüfung recht entspannt: „Es ist zum Glück nicht Mathe oder so, ich muss nicht so viel dafür lernen.“