Harry Potter Zauberhafte Briefmarken Von dpa | 05.10.2023, 16:16 Uhr Briefmarken Foto: Royal Mail/PA Media/dpa

Bei Harry Potter kommt die Post immer mit der Eule angeflogen. Das geht in der Muggel-Welt, also in unserer echten Welt, nicht so einfach. Im Land Großbritannien können sich die Leute trotzdem ein bisschen magisch fühlen, wenn sie Post verschicken.