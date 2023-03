Jetzt aber erlebt Super Mario ein neues Abenteuer, diesmal im Kino. „Der Super Mario Bros. Film“ verschlägt ihn in eine andere, magische Welt. Eigentlich war er mit seinem Bruder Luigi unterwegs. Weil der verschwunden ist, geht eine aufregende Suche los. Prinzessin Peach hilft Super Mario dabei.



In der Pilz-Welt ist noch alles niedlich. Aber Super Mario muss sich bald einem gefährlichen Monster stellen. Das bedroht die friedliche Welt. Der bunte Animationsfilm kommt am kommenden Donnerstag in die Kinos.