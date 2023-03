Denn bei diesem Schuhschnabel handelt es sich nicht um einen echten Vogel, sondern um ein Kostüm. Darunter steckt eine berühmte Person aus Deutschland. In der Show haben die Prominenten aber nicht nur außergewöhnliche Kostüme an. Sie singen auch auf einer großen Bühne.



Enttarnt werden die Promis, wenn sie nicht genug Stimmen vom Publikum erhalten. Erst im Finale fällt aber die letzte Maske. Neben dem blauen Vogel treten in diesem Jahr unter anderem noch ein Känguru, ein Waschbär und ein Igel an. Am Samstagabend startet die achte Staffel.