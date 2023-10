Zu jung, zu wenig Geld, kein Ticket mehr bekommen: Viele Menschen würden gerne mal bei einem Konzert von Taylor Swift dabei sein. Doch nicht für alle wird dieser Traum so schnell wahr. Nun gibt es immerhin ein aufgezeichnetes Konzert der neuesten Tour im Kino zu sehen.

Konzert im Kinosaal nacherleben: „The Eras Tour“

Der Film heißt „The Eras Tour“ und ist sehr erfolgreich. Schon im Vorverkauf hat er Rekorde gebrochen. Taylor Swift überholte damit sogar Justin Bieber. Der hielt bisher den Rekord für den erfolgreichsten Konzertfilm mit „Never Say Never“.

Manche Kinos haben sogar extra Popcorn-Becher zu dem neuen Konzertfilm von Taylor Swift herausgebracht. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Kinostart war in Deutschland und vielen anderen Länder am Freitag. Taylor Swift bedankte sich bei den Fans, die den Film unbedingt sehen wollten. Nächstes Jahr im Juli wird sie in Deutschland für Konzerte auf der Bühne stehen.