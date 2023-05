Beide Charaktere kennen Fans schon aus dem ersten Teil des Animationsfilms „Spider-Man: A New Universe“. Der ist bereits vor rund fünf Jahren erschienen und kam richtig gut an. Der Zeichentrickfilm bekam sogar eine wichtige Auszeichnung: den Oscar. Damit werden jedes Jahr im Land USA etwa besonders gute Filme ausgezeichnet.



In der Fortsetzung „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ müssen die Helden nun gemeinsam die Existenz des Multiversums schützen. Ob ihnen das gelingt, erfahren Fans ab dem 1. Juni in den deutschen Kinos.