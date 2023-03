Davon betroffen ist etwa Star-Köchin Meta Hiltebrand. Sie ist 39 Jahre alt und hat Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Mit der Zeit hat sie aber gelernt, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Jungen Menschen wolle sie Mut machen, sagte Meta Hiltebrand am Dienstag in einer Radiosendung. „Nur, weil ihr schlecht in der Schule seid, heißt das nicht, dass ihr keine Karriere machen könnt oder keine beruflichen Optionen in der Zukunft habt.“ Denn: „Man kann nicht in allem richtig gut sein.“



Manchmal würden Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Störung in der Schule unterschätzt oder ausgegrenzt, sagen Fachleute. Dabei seien Legasthenikerinnen und Legastheniker genauso intelligent wie andere Menschen.