Pfefferkörner Foto: Boris Laewen/NDR/dpa up-down up-down Fernsehserie Pfefferkörner mit neuen Abenteuern Von dpa | 08.03.2023, 12:23 Uhr

Fünf neue Kinder lösen ab jetzt Rätsel und erleben Abenteuer. Denn in der Fernsehserie „Die Pfefferkörner“ wechseln immer mal wieder die Darsteller und Darstellerinnen. Das liegt daran, die Kinder in der Serie ein bestimmtes Alter haben. Die Schauspieler wachsen also irgendwann aus ihren Rollen heraus.