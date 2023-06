Im Film „Transformers: Aufstieg der Bestien“ reisen die Roboter außerdem um die Welt und sogar in der Zeit zurück. Es geht in die Stadt New York im Land USA und in die 90er-Jahre.



Die Transformers sind bereits zum siebten Mal in den Kinos zu sehen. Der erste Teil der Action-Reihe begeisterte schon vor rund 15 Jahren viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt. Was Optimus Prime und die anderen Maschinen dieses Mal erleben, ist ab dem 8. Juni in den Kinos zu sehen. Der Film ist für Leute ab zwölf Jahren. Wer jünger ist, braucht die Erlaubnis seiner Eltern, um ihn anschauen zu dürfen.