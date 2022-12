Kinosessel Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Filme und Kino Millionen Menschen kauften Kino-Tickets Von dpa | 26.12.2022, 12:47 Uhr

70 Millionen Menschen! So viele haben in diesem Jahr schon einen Film im Kino angeschaut. Das ist beinah so, als wäre jeder Mensch in Deutschland einmal im Kino gewesen. Dennoch sind die Besucherzahlen niedriger als vor Beginn der Corona-Krise.