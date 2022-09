Hier kannst du weiterlesen Kinderarmut Gegen Hunger und Armut: Drei Kinder über ihren Alltag in der Arche

Viele dieser Menschen vor Krieg oder Gewalt in ihrer Heimat geflohen. Sie hoffen auf ein besseres Leben in der Europäischen Union, zum Beispiel in Deutschland. Deshalb machen sie sich auf den Weg.

Kinder und Jugendliche erfahren auf der Flucht oftmals Gewalt

Unter den Flüchtlingen sind auch Jugendliche. Manche von ihnen sind sogar alleine unterwegs. Die Kinderrechtsorganisation Save the Children berichtete am Dienstag: Diese Jugendlichen würden unterwegs häufig geschlagen. Oft seien es Polizisten oder Grenzschützer, von denen die Gewalt ausgehe.

Die Jugendlichen müssen geschützt werden, doch wie?

Die Organisation fordert: Diese Jugendlichen müssen besser geschützt werden. Wichtig sei es, dass sie auf sicheren und rechtmäßigen Wegen in die Europäische Union kommen können. Denkbar wäre es, dass sie schon in ihrer Heimat eine Genehmigung bekommen und dann mit dem Flugzeug fliegen. Save the Children meint: Wenn sie diese Möglichkeit hätten, würden sie nicht die gefährlichen Wege nehmen.