Haben Sie dafür ständig am Schreibtisch gesessen?

„Ja, schon. Aber durch die Trainingszeiten war das immer auch begrenzt. Das heißt: Ich kam von der Schule, habe Hausaufgaben gemacht und bin dann zum Training gefahren. Aber ich habe jeden Abend noch mal Stoff aus dem Fach wiederholt, was wir am nächsten Tag hatten. So gab es am Ende für die Klassenarbeiten nie viel auf einmal zu lernen.“

Sportlerin und Streberin in einem. Passt das zusammen?

„Das Wort Streberin mag ich nicht. Ich glaube, beides passt sehr gut zusammen, weil es in beiden Bereichen doch ähnliche Dinge sind, auf die es ankommt. Also: Disziplin, ein gewisser Ehrgeiz und Spaß an der Sache.“

Was ist mehr wert: Ein Abi mit Note 1 oder ein Titel bei der Weltmeisterschaft?

„Boa, das kann ich so gar nicht sagen. Ich denke: Im Leben ist beides gar nicht so wichtig, da gibt es entscheidendere Themen. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist cool, wenn man es hat. Beides.“