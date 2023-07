Disney-Figuren Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Labyrinth zum Disney-Geburtstag Im Irrgarten mit Minnie und Micky Maus Von dpa | 16.07.2023, 15:43 Uhr

Von weit oben sieht es fast aus wie eine Filmszene mit Minnie und Micky Maus. Dabei sieht man hier eigentlich nur ein großes Feld aus Sonnenblumen, Hanf und Mais. Die beiden Figuren wurden zum 100. Geburtstag der Firma Disney in diesem Jahr in ein Feld im Bundesland Bayern geschnitten. So ist in dem Ort Utting am Ammersee ein riesiger Irrgarten entstanden.