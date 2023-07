Disney Foto: -/The Walt Disney Company/dpa up-down up-down Disney Channel Geburtstagsparty mit Disney-Filmklassikern Von dpa | 05.07.2023, 16:17 Uhr

Die Firma hinter dem Fernsehsender Disney Channel feiert bald einen runden Geburtstag: In diesem Jahr wird die Walt Disney Company aus dem Land USA 100 Jahre alt! Und das will das Unternehmen ordentlich feiern. Dazu gibt es am kommenden Samstag (8. Juli) im Disney Channel eine Geburtstagsparty. Um 7.30 Uhr geht es los. Dann zeigt der Sender einen Disney-Filmklassiker nach dem anderen - den ganzen Tag lang.