Mit dabei sind die Rapperin Shirin David und die Brüder Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Außerdem werden Entertainer Giovanni Zarrella und der irische Sänger Ronan Keating auf den roten Sesseln Platz nehmen.



In der Sendung stellen sich Kandidaten und Kandidatinnen dem Urteil einer Promi-Jury. Weiter kommt man nur, wenn jemand aus der Jury den roten Buzzer drückt.



Es ist das erste Mal in der Geschichte der Sendung, dass alle Juryplätze auf einmal neubesetzt werden. Im vergangenen Jahr waren unter anderem noch Mark Forster und Stefanie Kloß Teil der Jury. Die neue Staffel „The Voice of Germany“ wird momentan in Berlin aufgezeichnet und im Herbst ausgestrahlt.