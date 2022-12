Eines Tages trifft das Mädchen auf einen sehr großen Fisch. Es ist ein sogenannten Riesenlippfisch. Abby tauft ihn Blueback, das heißt übersetzt in etwa „Blaurücken“. Lippfische wie dieser können ungefähr so alt wie ein Mensch werden, erklärt ihr ihre Mutter.



Dann allerdings entdecken die beiden, dass die Natur und damit das Zuhause von Blueback in Gefahr sind. In der Meeresbucht soll gebaut werden. Es beginnt ein Kampf, das zu verhindern und das Leben im Ozean zu schützen. Was dann alles passiert, ist im neuen Film „Blueback - Eine tiefe Freundschaft“ zu sehen, der am 29. Dezember ins Kino kommt.