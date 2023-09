Doch das ändert sich langsam, als plötzlich Teamarbeit gefragt ist. Die Kinder wollen herausfinden, wer hinter den Diebstählen steckt, die in der Stadt gerade passieren. Und so tun sie sich zusammen und fangen an zu ermitteln.



Der Kinofilm „Neue Geschichten vom Franz“ begleitet die drei dabei. Vielleicht kommt dir Franz bekannt vor? Das liegt daran, dass der Film die „Geschichten vom Franz“ aufgreift, die sich die Buchautorin Christine Nöstlinger ausgedacht hat.



Wer Lust auf ein witziges, rasantes Sommer-Abenteuer hat, der wird auch mit dem Film jede Menge Spaß haben. Ab Donnerstag läuft er im Kino.