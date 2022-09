Viele kennen Harry Styles besonders als Musiker. Einer seiner größten Hits ist das Lied „As It Was“. Doch der Sänger hat auch schon in Filmen mitgespielt. Am Sonntag bekamen er und andere Schauspieler einen Preis für ihre Arbeit.

Die Auszeichnung wurde in Toronto verliehen, der Hauptstadt von Kanada. Dort findet ein Filmfestival statt, bei dem der Film das erste Mal gezeigt wurde. „Die Arbeit an diesem Film hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass er Ihnen gefällt“, sagte Harry Styles bei der Verleihung. Er spielt darin einen Polizisten.