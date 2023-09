Tag der Gehörlosen Fernsehen, ohne zu hören Von dpa | 21.09.2023, 13:29 Uhr | Update vor 33 Min. Ohr Foto: BR/megaherz gmbh/dpa up-down up-down

Kann man eigentlich fernsehen, wenn man nicht gut oder gar nicht hören kann? Ja, das geht, wenn die Filme oder Sendungen barrierefrei sind. Das bedeutet in diesem Fall: Es gibt Untertitel oder eine Version in Gebärdensprache. Dann ist in einer Ecke des Bildschirms meist eine Person zu sehen, die das Gesprochene in Zeichen übersetzt. Die Deutsche Gebärdensprache wird abgekürzt DGS genannt.