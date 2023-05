Welche das sind, ist in der neuen Folge von „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen. Die läuft am Samstag um 20.15 Uhr im Ersten. Weil die „Sesamstraße“ in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, kommen auch die Figuren der Sendung darin vor.



Die Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“ ist Barbara Schöneberger. Die 49-Jährige erzählt: Ihre eigenen Kinder schauten kaum Fernsehen. „Meine Kinder wissen ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo bei uns Zuhause der Fernseher steht.“



Auch sie selbst habe als Kind wenig geguckt, sagt Frau Schöneberger. Eine der wenigen TV-Erinnerungen habe sie an „Verstehen Sie Spaß?“, damals anderen Moderatoren. Denn diese Sendung läuft schon fast so lange wie die „Sesamstraße“.