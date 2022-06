Die Idee, einen Kinder-Redaktionsrat zu gründen, hatte der KiKA zum 25. Geburtstag des Senders. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Martin Schutt up-down up-down Fernsehen Entscheiden, was im Fernsehen läuft Von dpa | 26.06.2022, 16:26 Uhr

Was läuft im Fernsehen? So etwas legen Programmplaner und Programmplanerinnen der Fernsehsender fest. Normalerweise übernehmen Erwachsene diese Jobs. Der Sender KiKA hat aber etwas ausprobiert: Dort haben Kinder mitbestimmt, was in den Sommerferien im Fernsehen läuft.