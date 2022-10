The Voice Kids Foto: Andre Kowalski/SAT.1/dpa up-down up-down Fernsehen Eingespieltes Team auf den Stühlen bei „The Voice Kids“ Von dpa | 23.10.2022, 14:56 Uhr

Wenn dir die letzte Staffel der Sendung „The Voice Kids“ gefallen hat, gibt es Grund zur Freude: Denn auch in den neuen Shows werden alle Coaches wieder am Start sein. Der Sender Sat.1 gab am Sonntag bekannt: Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo von der Band „Die Fantastischen Vier“ sind wieder dabei. Für sie geht es in der Sendung darum, sich die besten Sänger und Sängerinnen zwischen 7 und 15 Jahren in ihr Team zu holen und mit ihnen an ihren Auftritten zu arbeiten.