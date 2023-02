Schauspieler auf der Berlinale Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Berlinale-Festival Eine Woche voller Filme Von dpa | 19.02.2023, 16:38 Uhr

Am Rande des roten Teppichs blitzen die Kameras. Fotografinnen und Fotografen versuchen, die besten Bilder zu machen. In der Hauptstadt Berlin läuft gerade ein großes Film-Festival: die Berlinale. Einmal im Jahr werden in der ganzen Stadt viele verschiedene Filme gezeigt.