Kids' Choice Awards Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa up-down up-down Kids' Choice Awards Eine schleimige Preisverleihung Von dpa | 05.03.2023, 16:04 Uhr

Achtung, jetzt wird's schleimig. Dafür ist diese Preisverleihung bekannt. Am Wochenende wurden in dem Land USA die Kids' Choice Awards verliehen. Den Namen der Auszeichnung könnte man frei übersetzen mit: Kinder haben die Wahl! Und so ist es auch. Denn hier dürfen junge Fans im Internet abstimmen, wer am Ende die Preise gewinnt.