Wusstest du, dass die Notruf-Nummer 112 auch in anderen Ländern gilt? In der ganzen Europäischen Union kann diese Nummer gewählt werden. Auch in weiteren europäischen Ländern ist sie erreichbar, etwa in Großbritannien oder der Schweiz. Sogar auf anderen Kontinenten gibt es die Notruf-Nummer 112. Unter anderem in der Türkei, Indien und Nigeria.

Eine Studie hat ergeben, dass weniger als die Hälfte der Deutschen die Notruf-Nummer kennen. Deswegen wird jährlich am europäischen Tag des Notrufs an die Zahl erinnert. Der Tag ist immer am 11. Februar, denn das ist der 11.2. Diese Ziffernfolge erinnert an die Nummer 112.