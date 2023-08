Kinofilm Drei Mädchen spielen Zoe Von dpa | 04.08.2023, 13:55 Uhr Zoe Foto: DCM_Julien Pani, Nolita Cinema/dpa up-down up-down

Zoe wächst auf einem Gestüt auf, wo Pferde gezüchtet und trainiert werden. Schon ganz früh fängt das Mädchen an zu reiten, meistens auf der geliebten Stute Sturm. Doch als Zoe zwölf Jahre alt ist, passiert ein Unfall: Sturm gerät in Panik und verletzt Zoe im Stall so schwer, dass Zoe ihre Beine nicht mehr benutzen kann. Sie sitzt im Rollstuhl und denkt, nie wieder reiten zu können.