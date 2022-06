Am Dienstag besiegten sie Italien mit 5:2. Ein besseres Ende der Fußball-Saison hätte sich die Mannschaft wohl nicht wünschen können. „ Das war ein guter Abschluss für uns alle “, freute sich auch Trainer Hansi Flick.

Nun ist erstmal Pause. Die Mannschaft gehe mit einem Supergefühl in den Urlaub, sagte der Trainer. „Das ist mehr als verdient, manche haben vier Wochen Urlaub, manche ein bisschen weniger.“

Hansi Flick will die bisherigen Spiele seiner Mannschaft noch einmal genau anschauen, um sich perfekt auf die Weltmeisterschaft Ende des Jahres vorzubereiten. In der Nationalmannschaft soll es dann im September wieder richtig losgehen. In den verschiedenen Ligen müssen die Spieler aber schon früher wieder ran.