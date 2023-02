Komm, wir gehen campen! Das haben im vergangenen Jahr besonders viele Leute gesagt. Die Campingplätze in Deutschland waren gut ausgelastet. Auf einigen hieß es im Sommer sogar: „Alles voll!“

Am Freitag legten Fachleute die Zahlen für das vergangene Jahr vor. Dabei berichteten sie: Mehr als 40 Millionen Übernachtungen gab es auf Campingplätzen. In den Vorjahren waren es jeweils viel weniger. Camping liegt also voll im Trend.

Dabei heißt Campingplatz nicht immer: Urlaub mit dem eigenen Zelt oder Wohnmobil. Viele Campingplätze bieten nun auch die Möglichkeit, vor Ort etwas zu mieten. Das kann ein Hauszelt sein, eine Holzhütte oder ein Miet-Wohnwagen.