Die Sängerin Billie Eilish hatte zu so einem Anlass am Samstagabend einen Schlafanzug von einer teuren Modemarke an. Zusammen mit dem Musiker Jesse Rutherford war sie sogar noch in eine passende Bettdecke eingewickelt. Diese zogen die beiden hinter sich her über den Boden. Zu sehen war das Ganze bei einer Veranstaltung in der Stadt Los Angeles im Land USA.