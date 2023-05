Die Tochter der Kaiserin hat um Hilfe gebeten. Ihre Mutter wurde vom Thron gestoßen und ins Gefängnis gesteckt. Die Gallier sollen das Land befreien und die Kaiserin retten. Allerdings will auch Cäsar der Kaiser von China werden, um Kleopatra zu beeindrucken.



Wie das ausgeht, ist im neuen Film „Asterix & Obelix im Reich der Mitte“ zu sehen. Nächsten Donnerstag kommt er in die Kinos. Das Besondere: Diese Verfilmung beruht nicht auf einem Comic. Außerdem wird Asterix zum Veganer. Er will kein Wildschwein mehr essen, stattdessen gibt es Gemüse. Was Obelix wohl dazu sagt?