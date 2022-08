Aufgenommen haben die Musiker ihr Lied aber nicht in Spanien oder Deutschland. Sie sind dafür auf die Insel Kuba in der Karibik gereist. Nico Santos hat dabei beeindruckt, wie wichtig den Menschen auf Kuba die Musik ist. „Wenn ein Kind zu seinen Eltern sagt: "Ich will Musiker werden", dann klatschen sie in die Hände“, berichtete er. „Es ist so, als wenn du hier Doktor oder Anwalt werden willst.“



Was die beiden auf der Insel noch erlebt haben, kann man sich ansehen. Denn sie wurden von einem Fernsehteam begleitet. Anschauen kannst du dir das Ergebnis am Samstag um 20.15 Uhr auf dem Sender Vox.