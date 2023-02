Sofía Otero Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Silberner Bär für Sofía Otero Als Kind einen wichtigen Schauspiel-Preis bekommen Von dpa | 26.02.2023, 12:24 Uhr

Die acht Jahre alte Sofía Otero hält den Bären, als wäre er zum Kuscheln. Aber der Bär ist eine Trophäe: Eine, die eigentlich Erwachsene bekommen. Sofía bekam den silbernen Bären am Wochenende bei den Filmfestspielen in Berlin, der Berlinale. Es ist der Preis für die beste schauspielerische Leistung. Noch nie bekam jemand so junges diesen wichtigen Preis.