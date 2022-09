In freier Wildbahn hätte das Tier vermutlich nicht lange überlebt, denn zwei Köpfe passen schlecht in einen Panzer. Die Schildkröte namens Janus lebt aber im Naturhistorischen Museum in der Stadt Genf in der Schweiz. Dort kümmern sich Pfleger um das besondere Tier. Janus wird zum Beispiel mit einer Zahnbürste gewaschen und regelmäßig massiert. Jetzt feierte das Pflegeteam den 25. Geburtstag der griechischen Landschildkröte.