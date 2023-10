Hitze und Trockenheit in Brasilien Zu heißes Wasser für Delfine Von dpa | 01.10.2023, 16:37 Uhr | Update vor 52 Min. Delfin Foto: Jeon Heon-Kyun/EPA/dpa up-down up-down

Höchstens 37 Grad sollte das Wasser in der Badewanne warm sein für Kinder. Erwachsene mögen es manchmal noch ein oder zwei Grad wärmer. Delfine aber sind so heißes Wasser eigentlich nicht gewohnt. Trotzdem müssen einige von ihnen gerade in Wasser mit 39 Grad herumschwimmen.