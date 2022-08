In Wohnungen sollten Katzen nicht zu viel alleine sein. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Beliebte Haustiere Wo Katzen glücklich sind Von dpa | 08.08.2022, 08:30 Uhr

Die einen leben auf einem Bauernhof und streifen durch die Natur. Die anderen leben in Städten in einer Wohnung. In Deutschland gibt es sehr viele Katzen, etwas weniger als 17 Millionen. Wenn man das mit allen Menschen in Deutschland vergleicht, hat ungefähr jeder Fünfte eine Katze zu Hause. Damit stehen sie auf der Liste der häufigsten Haustiere auf Platz eins.