„Dies ist eine außergewöhnliche Entdeckung, da es sich um eine der farbenprächtigsten Arten der Gattung Tylototriton handelt“, erklärte einer der Forscher.



Krokodilmolche heißen so, weil ihre Körperform an die von Krokodilen erinnert. Allerdings sind die Molche im Vergleich dazu echt klein. Hinzu kommt: Sie sind sehr selten. In der Natur lebt die neu entdeckte Art nur im Land Vietnam. Das gehört zum Kontinent Asien. Die Tiere leben meist gut versteckt im Wald mit feuchten Tümpeln.