Strand Foto: Susan Haigh/ap/dpa up-down up-down Forschung Weniger Gefahr durch Haie Von dpa | 06.02.2023, 16:58 Uhr

Viele Menschen haben Angst vor ihnen. Dabei gab es im vergangenen Jahr weniger Angriffe von Haien auf Menschen als in den Jahren davor. „Zusammen mit 2020 wurde die geringste Zahl an gemeldeten Vorfällen in den letzten 10 Jahren verzeichnet“, teilte eine Universität aus dem Land USA am Montag mit. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 57. Fünf Menschen sind durch Hai-Bisse gestorben.