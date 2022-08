„Früher war das Feuchtgebiet rund um den Fluss sehr grün und saftig, jetzt ist es überall gelb und trocken“, sagt die Naturschützerin Leena Lulandala. Denn dort, wo der Fluss entspringt, haben Bauern Reis-Felder angelegt. Die Felder sind so groß wie die Städte Berlin und München zusammen. Für den Anbau brauchen die Bauern viel Wasser. Das holen sie aus dem Fluss, weshalb dieser austrocknet.

Leena Lulandala und andere wollen das ändern. Sie suchen zum Beispiel nach Möglichkeiten, wie genutztes Wasser wieder in den Fluss geleitet werden kann. Das soll den Tieren und den Einwohnern helfen. Schließlich kommen viele Urlauber nach Tansania, um sich die Tiere dort anzuschauen. So verdienen auch die Einwohner an den Tieren.