Denn sie wollen hier bald ihre Eier legen. Das Ganze geschieht gerade in der Stadt Überlingen in Süddeutschland.



Mit ihrem schwarzen Federkleid, den zotteligen Federn am Kopf und den langen Schnäbeln wirken Waldrappe wie Fabelwesen.



Die Zugvögel sind so groß wie Gänse und gelten als die seltensten Vögel der Welt. Sie waren zuletzt in freier Wildbahn fast ausgestorben.



Einige Menschen in Überlingen sorgen seit Jahren dafür, dass sich der Waldrapp dort wieder ansiedelt. Dafür haben sie eine Brutwand aus Holz angelegt. Diese Wand sieht aus wie ein offener Kaninchenstall auf Holzständern.



Eigentlich sollten die Vögel in diesem Jahr in einer Felswand ihre Nistplätze suchen, sagt Anne-Gabriela Schmalstieg. Sie ist an dem Projekt beteiligt.



Doch die Weibchen und Männchen zogen wieder die künstliche Brutwand vor. Nun bauen sechs bis sieben Pärchen dort ihre Nester.