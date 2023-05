Känguru Sam Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Känguru-Geschichte Vom Beutel in die Mütze Von dpa | 11.05.2023, 13:24 Uhr

Känguru-Baby Sam ist aus dem Beutel seiner Mama gefallen. In dem wachsen Kängurus die ersten Monate ihres Lebens heran. Sam ist etwa sechs Monate alt und hätte eigentlich noch einige Wochen im Beutel bleiben sollen. Doch seine Mutter nahm in nicht wieder an. Deswegen hat Sam jetzt eine menschliche Zieh-Mama.