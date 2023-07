Das ist auch deshalb so wichtig, weil Koalas das Gegenteil von Allesfressern sind. Die Beuteltiere futtern nur bestimmte Eukalyptusblätter. Die finden sie in dem Zoo. Die Pflanzen werden extra für die Koalas in einer deutschen Gärtnerei angebaut.



Die beiden Männchen und zwei Weibchen leben schon seit einigen Wochen in Stuttgart. Eine Tierpflegerin erzählte Reportern jetzt: „Sie kennen unsere Stimmen und wissen, wie wir riechen. Andersherum natürlich auch.“ Ab kommender Woche können auch Zoo-Besucher und Zoo-Besucherinnen den Koalas beim Knabbern und Klettern zuschauen.