Den Experten zufolge kamen mehrere Tausend Insektenarten mit den Blättern in Kontakt. So stellten die Fachleute fest: Es gibt ungefähr noch genauso viele verschiedene Insektenarten in deutschen Wäldern wie vor rund 30 Jahren. Und das, obwohl viele Krabbeltiere vom Aussterben bedroht sind!



Denn viele Insektenarten leiden stark unter dem Klimawandel oder dem Bau von neuen Häusern und Straßen. Doch während manche Insektenarten aussterben, siedeln sich neue Arten an, sagen die Fachleute. Die Krabbeltiere verteilen sich dann schnell in verschiedenen Gebieten im ganzen Land.