Erdmännchen leben gern in größeren Gruppen von bis zu 30 Tieren zusammen. Gemeinsam bewohnen sie in ihrem natürlichen Lebensraum dann riesige Reviere. Die können schon mal bis zu 15 Quadratkilometer groß sein. Manche Kleinstädte von Menschen sind ähnlich groß.



Die Tiere kommen vor allem in Ländern im Süden des Kontinents Afrika vor. In Europa gibt es sie nur im Zoo, wie etwa in der Stadt Zürich in unserem Nachbarland Schweiz. Dort leben auch die Erdmännchen auf dem Foto.