Fest des Heiligen Antonius Tiere segnen Von dpa | 17.01.2023, 16:17 Uhr

Ob klein oder groß, ganz egal! Ein Pfarrer hat in einer Kirche in der spanischen Stadt Madrid alle Tiere gesegnet, die ihre Besitzerinnen und Besitzer dort hinbrachten. Dazu zählten vor allem viele Hunde. Aber etwa auch Schildkröten, Katzen und Pferde durften mit ihren Frauchen und Herrchen am Dienstag zur Kirche kommen. Grund dafür war das Fest des Heiligen Antonius. Der gilt als Schutzpatron der Haustiere.