Zum Ende der Saison durften Hunde ins Freibad. Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Tiere im Schwimmbad Bahn frei für die Hunde Von dpa | 11.09.2022, 15:47 Uhr

Hundehaare im Schwimmbad? Das war am Sonntag egal. In der Stadt Wiesbaden waren Hunde sogar extra in ein Freibad eingeladen.