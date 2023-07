Dafür musst du wissen: Störche verbringen den Winter in wärmeren Regionen, zum Beispiel in Spanien oder in afrikanischen Ländern. Die Vögel fliegen dafür teilweise Tausende Kilometer weit, auf unterschiedlichen Wegen. Manche fliegen über Westeuropa, andere über Osteuropa. Im Frühjahr kehren die Störche dann zurück. Dabei wählen sie für ihren Rückweg normalerweise ähnliche Strecken.



Bei Findus war es dieses Mal anders. Die Daten des Senders zeigen: Der Storch flog auf dem Rückweg über andere Länder als auf dem Hinweg. Findus habe sich wahrscheinlich einer anderen Gruppe von Störchen angeschlossen, berichteten die Fachleute. Auf ihrem Flug bilden Störche oft lockere Gruppen, um gemeinsam zu reisen.